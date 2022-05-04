Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası

04.05.2022 00:57
Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası

Samsun'un Bafra ilçesinde kardeşler arasında miras meselesi yüzünden tüfekli, baltalı ve yumruklu kavga yaşandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kardeşler arasında miras meselesi yüzünden tüfekli, baltalı ve yumruklu kavga yaşandı. Olay anı güvelik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, aynı bahçede evleri bulunan Refaittin Y. ile kardeşi Şerafettin Y. arasında uzun süredir babalarından kalan miras davası nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Şerafettin Y. evinin bahçesinde kendi tapulu yerine ekmek fırını yaptı. Buna sinirlenen Refaittin Y. iddiaya göre kardeşinin fırınına zarar verdi. Uzun süredir de kardeşini tehdit eden Refaittin Y, sabah bayramlaşmaya gelen kardeşi Şerafettin Y.'nin çocukları ve torunlarının bahçede bulunduğu sırada çıkan tartışmada av tüfeğiyle üzerilerine yürüyerek ateş etti. Bu sırada çıkan arbedede de tüfek ateş aldı. Çıkan arbedede Şerafettin Y. ve damadı, Refaittin Y'nin elinden tüfeği aldı. Tüfeği elinden alınan Refaittin Y., bu sefer eline geçirdiği baltayla onlara saldırdı. Etkisiz hale getirilen Refaittin Y. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda tüfekle yaralanan olmadı.

Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Silahlı saldırıda yaralanan genç hayatını kaybetti Son dakika haberleri! Silahlı saldırıda yaralanan genç hayatını kaybetti

Samsun, kavga, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti
23:58 Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak
23:56 25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu
23:31 Savaş yetmezmiş gibi bir de trafik kazası: Ukrayna'da 16 kişi öldü kazada öldü
23:30 Yapımcısı gözaltına alınan "Sessiz İstila" filminin masraflarını Ümit Özdağ karşılamış: Ben sipariş ettim, parasını verdim, senaryoyu onayladım
22:54 Zelenski Türkiye'den sonra bu kez de Arnavutluk'a "Rus turist" mesajı verdi
22:52 Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen "Sessiz İstila" adlı filmin yapımcısı yakalandı
22:45 Trabzonsporlu Berat'ın taraftarla paylaştığı şampiyonluk sevinci böyle görüntülendi
22:42 CHP liderinden, Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin gönderileceği" açıklamasına yanıt: Bırak bu hikayeleri, sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
21:52 Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 01:06:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement