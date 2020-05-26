Bayram günü yaşlı adamı gasp eden zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Karaköy'de bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp eden yabancı uyruklu 3 şahıs mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu Karaköy Mürver Sokak'ta önceki gün saat 09.30 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa Karadağ isimli yaşlı adam, bayramın birinci gününde kedilere mama vermek için dışarıya çıkmıştı. Bu sırada yabancı uyruklu 3 gaspçı yaşlı adama saldırarak üzerinde bulunan 5 bin lira ile cüzdanını çalıp kayıplara karışmıştı. Olayın ardından yaşlı adam Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliğine gelerek şikayette bulunmuştu. Çalışma başlatan ekipler, aramalar sırasında Arşın Sokak'ta bir merdivende saklanan şahsı yakalayarak gözaltına almıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Kemankeş Caddesi üzerinde ise diğer iki şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürmüştü.

Polis ekipleri gasp mağduru Mustafa Karadağ'a parasını teslim etti. Öte yandan, gözaltına alınan Fas uyruklu 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.

(İHA)