Bayram gününde zorlu çeltik ekimi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kısıtlamadan muaf tutulan çiftçiler, bayram günü çeltik ekimi yaptı.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Emir Şaban Mahallesi'nde imece usulü çeltik ekimine başlanıldı. İlçede çiftçilikle uğraşan Sıtar Ayar, bölgede en büyük geçim kaynağı olan yerli ata tohumundan olan çeltik ekmeye başladıklarını söyledi. Tamamen yerli ve milli tohum kullandıklarını belirten Ayar, çeltik ekilen tarlalara doğal hayvan gübresi kullanacaklarını kaydetti. Son zamanlar bölgede en çok rağbet gören ürünün çeltik ve susam olduğunu dile getiren Ayar, her iki ürünün de meşakkatli süreçlerden geçtiğini söyledi.

Tam kapanmada muaf tutulduklarını dile getiren çiftçi Ayar, bayram günü olmasına rağmen ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirtti. - HAKKARİ