Son Dakika Haberleri: Bayram harçlığını çıkarmak isteyen 11 yaşındaki Ali, hayvan pazarında su satıyor
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Bayram harçlığını çıkarmak isteyen 11 yaşındaki Ali, hayvan pazarında su satıyor

19 dakika önce

Bayram harçlığını çıkarmak isteyen 11 yaşındaki Ali, hayvan pazarında su satıyor Bayram harçlığını çıkarmak için su satan çocuktan alkışlanası hareket Harçlığını çıkarmak için hayvan pazarında su satmaya başladıDENİZLİ - Denizli'de 11 yaşındaki küçük çocuk yaşıtlarının aksine...

Bayram harçlığını çıkarmak isteyen 11 yaşındaki Ali, hayvan pazarında su satıyor
Bayram harçlığını çıkarmak için su satan çocuktan alkışlanası hareket
Harçlığını çıkarmak için hayvan pazarında su satmaya başladı
DENİZLİ - Denizli'de 11 yaşındaki küçük çocuk yaşıtlarının aksine harçlığını çıkarabilmek ve ev bütçesine katkı sağlamak için hayvan pazarında günde 10 saat çalışarak su satıyor. Ali Karatekin kazandığı para ile ise bayramlık elbise alacağını söyledi.
Merkezefendi ilçesinde kurulan hayvan pazarında sabah saat 8'de gelip akşam 8'e kadar 10 saat boyunca su satmaya çalışan 11 yaşındaki Ali Karatekin fedakar tavırlarıyla görenlerin beğenisini topluyor. Hem ev bütçesine katkı sağlayabilmek için hem de bayram harçlığını çıkarmak amacıyla yaşıtlarının aksine tatil olmasına rağmen çalışan Karatekin bulunduğu durumdan memnun olduğunu dile getirdi. Yaptığı işi büyük bir zevkle yapan çocuk çalışkanlığıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor.
"Bayram için ayakkabı alacağım"
Arefe günü akşama kadar ihtiyacı olan parayı toparlamaya çalışan Karatekin, "Su satıyorum ağabey. Okuyorum, 5. sınıfa geçtim. Su satıyorum, bayram harçlığımı çıkarıyorum. Bayram için ayakkabı alacağım. Sonrasında okullar açılıyor. Okul için para biriktiriyorum. Tablet almayı düşünüyorum. Tabi parayı biriktirebilirsem" dedi.
"İnsanlara yardım ediyorlar diye polis olmak istiyorum"
Karatekin 'Büyüyünce ne olmak istiyorsun?' sorusuna ise "Polis olmak istiyorum. Çünkü onlar insanlara yardım ediyorlar" diye cevap vererek bir kez daha yürekleri kazandı.
Denizli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:37 Kaynak: İHA
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