Bayram harçlıkları başkan amcadan - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklarla bayramlaştı.

Çan ilçesine bağlı Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen arefe günü sosyal medya hesabından bayramın ikinci günü 'bayram harçlıkları başkan amcadan' mesajı ile bir gönderi paylaşarak çocukları belediye binasına bayramlaşmaya davet etti. Başkan amcalarının çağrısına kayıtsız kalmayan belde çocukları belediyeye bayramlaşmaya geldi. Çocukların bayram sevincine ve mutluluğuna ortak olan Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen, "Bu sene beldemizde ilk defa bayram dolayısıyla çocuklara çeşitli bayram ikramlarımız oldu. Kız çocuklarımıza bileklikler hazırladık. Bayramlaşmaya gelen tüm çocuklarımıza bayram şekerlerini, şapkalarını ve harçlıklarını verdik. Çocuklarımız da bu bayramın ömür boyu hatırası olmasını istedik. İleride güzel hatırlanalım istedik. Güzel, heyecanlı bir ortam oluştu onlar da çok sevindiler bizde onların sevincine ortak olduk. Pandemiden dolayı son 2 yıldır eskisi gibi bayramlaşamıyoruz, o günleri özledik. İnşallah yeniden eski bayramlarımıza döneriz" dedi. - ÇANAKKALE