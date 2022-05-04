Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu - Son Dakika
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Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu

04.05.2022 14:09
Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu

Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu Geçen sene Ramazan Bayramı'nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu boş kalan lunaparklar bu yıl dolup taştı.

Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu

BURSA - Geçen sene Ramazan Bayramı'nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu boş kalan lunaparklar bu yıl dolup taştı.

Korona nedeniyle 2 yıldır boş kalan lunaparklar eski bayramları aratıyordu. Bu sene ise vakaların azalması sonucu bayramı dolu dolu yaşayan vatandaşlar lunaparka akın etti. Bayramda topladıkları harçlıkları lunaparkta harcayan çocuklar, doyasıya eğlendi. En çok ilgiyi hızlı tren, çarpışan arabalar ve dönme dolap görürken, yaşı daha küçük olanlar ailelerinin gözetiminde eğlence aletlerine bindi.

Aileler, çocuklarının doyasıya eğlendiğini belirtti. Lunaparkta doyasıya eğlenen çocuklar ise bayramları çok sevdiklerini söyleyerek, lunaparkta çok sevdiklerini bayramın tadını çıkardıklarını ifade ettiler.

Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu
Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu
Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu
Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu
Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu
Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu

YORUMLAR
500
Oyun parkları olmayan Musullu çocuklar, seyyar lunaparkta bayram sevincini yaşadı Oyun parkları olmayan Musullu çocuklar, seyyar lunaparkta bayram sevincini yaşadı Belediyeye davet ettiği çocuklara tek tek bayram harçlığı verdi Belediyeye davet ettiği çocuklara tek tek bayram harçlığı verdi

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu - Son Dakika


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