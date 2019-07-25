Son Dakika Haberleri: Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu
Son Dakika Ekonomi Haber

Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu

23 dakika önce

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu.

Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu, System.String[]
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu." dedi.
Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 11:51:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]