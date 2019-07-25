Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu
23 dakika önce
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım, "Kurban Bayramı
tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:27
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