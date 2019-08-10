Bayram için Hollanda'dan memleketlerine geldiler, kaza yaptılar: 4 yaralı
1 saat önce
Bayram için Hollanda'dan memleketlerine geldiler, kaza yaptılar: 4 yaralıSİVAS - Kurban Bayramı tatili için Hollanda'dan memleketleri Sivas'a gelen gurbetçiler kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:02 Kaynak: İHA
Bayram için Hollanda
'dan memleketlerine geldiler, kaza yaptılar: 4 yaralı
SİVAS - Kurban Bayramı
tatili için Hollanda'dan memleketleri Sivas
'a gelen gurbetçiler kaza yaptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Ankara
Karayolu Hayranlı köyü mevkii yakınlarında meydana geldi. B.P idaresindeki JV-182-S plakalı otomobil Hayranlı Köyü mevki yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen otomobil ters döndü. Otomobil içerisinde bulunan B.P., T.P., F.P. ve S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis
kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Sivas kadrosuna alınmadı Yolcu otobüslerine sıkı denetim Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK yorumu: Bir küçük taktik hata Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı