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Bayram için komşuya gittiler

21 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinden birçok kişi, 9 günlük bayram tatilini geçirmek için Yunanistan'ın Rodos Adası başta olmak üzere turistik adalara akın etti.

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinden birçok kişi, 9 günlük bayram tatilini geçirmek için Yunanistan'ın Rodos Adası başta olmak üzere turistik adalara akın etti. Tatilciler nedeniyle deniz gümrük kapısında yoğunluk yaşandı.
Marmaris Günnücek mevkisindeki Deniz Gümrük Kapısı'nda bu sabah, komşuda bayram tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Rezervasyonla ya da kapıda biletlerini alanlar, güvenlik ve bagaj kontrolünün ardından pasaport işlemlerini yaptırdı. Yabancı uyruklu turistler ve tatilciler, kontrol noktalarındaki işlemleri kısa sürede bitirilerek limanda bekleyen feribota bindirildi. Rodos'a giden tatilcilerden Ahmet Melih ve Tülay Artun çifti, "Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için ilk defa Rodos Adası'na gidiyoruz. Birçok arkadaşımız oraya gitmişti. Çok merak ettik. Güzel bir tatil için Yunanistan'da olacağız. Herkesin bayramını kutluyoruz" dedi. Ozan Korkut ise, "Eşimle beraber Yunanistan'ın bütün adalarını tatillerde ziyaret ettik. Bugün Rodos Adası'nda olacağız. 4 gün bayram tatili ardından moralli bir şekilde işe döneceğiz" dedi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:58 Kaynak: DHA
Yunanistan, Marmaris, Güncel
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