Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçişleri bugün başladı.
5 Temmuz itibarıyla Suriye'ye bayramlaşmaya giden Suriyeliler bugün Türkiye'ye dönmeye başladılar. Sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıp, pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geçiyor. - HATAY
Kaynak: İHA
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