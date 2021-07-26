Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor - Son Dakika

5 Temmuz itibarıyla Suriye'ye bayramlaşmaya giden Suriyeliler bugün Türkiye'ye dönmeye başladılar. Sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıp, pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geçiyor. - HATAY

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