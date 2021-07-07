Bayram ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek - Son Dakika

Bayram ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.
Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.
ANKARA,
Kaynak: DHA
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