Bayram ikramiyelerini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladılar - Son Dakika
Son Dakika Genel Bayram ikramiyelerini 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar - Son Dakika

Bayram ikramiyelerini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladılar

6 saat önce

Bayram ikramiyelerini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladılar Bayram ikramiyesi bağışlayan Cemal Güner: "Türkiye'de ilk defa bayram ikramiyesi vererek biz emeklileri sevindiren hükümetimize buradan teşekkürlerimizi sunuyorum" Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Türkiye'de ilk defa bayram...

Bayram ikramiyelerini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladılar

Bayram ikramiyesi bağışlayan Cemal Güner: " Türkiye'de ilk defa bayram ikramiyesi vererek biz emeklileri sevindiren hükümetimize buradan teşekkürlerimizi sunuyorum"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Türkiye'de ilk defa bayram ikramiyesi vererek biz emeklileri sevindiren hükümetimize buradan teşekkürlerimizi sunuyorum"

BİLECİK - Bilecik'te bir aile, devletin Ramazan Bayramı için erken verdiği ikramiyelerini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biz Güner ailesi olarak buradan destek veriyoruz" dediler.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Cemal Güner, Vefa İletişim Merkezi 112 Hattını arayarak kendisinin, eşinin ve annesinin bayram ikramiyelerinin tamamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlamak istediğini bildirdi. Güner'in İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'taki evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine imza karşılığında 2 bin 500 lirayı verdi. Belirtilen hesaba parayı yatıran ekipler daha sonra makbuzu Güner'e teslim etti.

"Türkiye'de ilk defa bayram ikramiyesi vererek biz emeklileri sevindiren hükümetimize buradan teşekkürlerimizi sunuyorum"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından da aranılan Cemal Güner, "Pandemi felaketi sebebi ile yaşam şartları bozulan kardeşlerimizin geçinebilmeleri için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biz Güner ailesi olarak buradan destek veriyoruz. Ben, annem ve eşimin emekli bayram ikramiyelerini ayrı ayrı bu kampanyaya bağışlıyoruz Türkiye'de ilk defa bayram ikramiyesi vererek biz emeklileri sevindiren hükümetimize buradan teşekkürlerimizi sunuyorum. Bir nebze faydamızın olmasını istedik, olduysak ne mutlu bize" dedi.

"Emekli olarak bayram ikramiyenizi buraya tahsis etmiş olmanız hakikaten mutlu etti"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, Cemal Güner'e, 82 yaşındaki annesi Fatma Güner'e ve eşi Gülsen Güner'e kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları ifade etti:

"Zorda kalan insanlarımızın yaralarını sarmak üzere sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ailece katkı sağlayarak hassasiyet göstermeniz bizleri duygulandırıyor. Ramazan ayında, zorda olan insanlarımızın sıkıntılarını böyle paylaşınca üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Emekli olarak bayram ikramiyenizi buraya tahsis etmiş olmanız hakikaten mutlu etti. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Az veya çok önemli değil önemli olan insanın gönlünün zenginliği. Siz ve aileniz bu duyarlılığı hissetmişsiniz ve göstermişsiniz. Milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Herkes elinden geleni, gönlünden koptuğunu verdiği zaman milletimizin yaraları her zaman sarılmıştır. Aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde, bu duyarlılığı gösteren sizler gibi insanlarla beraber inşallah bununda üstesinden geleceğiz. Bir taraftan da bu dertten kurtulalım diye dua edeceğiz."

Bayram ikramiyelerini Milli Dayanışma Kampanyası na bağışladılar

Bilecik, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:21 Kaynak: İHA


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