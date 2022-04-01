Bayram ikramiyesi nisan bitmeden yatacak! Emeklilere refah payı için takvim bekleniyor - Son Dakika
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Bayram ikramiyesi nisan bitmeden yatacak! Emeklilere refah payı için takvim bekleniyor

01.04.2022 10:00
Bayram ikramiyesi nisan bitmeden yatacak! Emeklilere refah payı için takvim bekleniyor

Milyonların gündeminde bu ay bayram ikramiyeleri, Temmuz'da da ilave zamlar gündemde. Ramazan Bayram ikramiyesinin ödeme tarihi ve miktarlarına ilişkin detayların yanı sıra memurlara ve emeklilere ilave zam yanı 'refah payı' karara bağlanacak. İşte ekonomide milyonlarca çalışanın gündemi ve bekledikleri kritik tarihler.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; emekliler bu ay alacakları bayram ikramiyelerinde ödeme tarihlerini beklerken diğer yandan Temmuz'da da milyonlar için ek zam söz konusu olabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NİSAN BİTMEDEN YATACAK

Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs Pazar günü de arife. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek, büyük bir ihtimalle de Nisan'ın 25'i ile 30'u arasında yatırılacak. İkramiye artışı için karar da bu ay verilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Temmuz da hem memurların hem emeklilerin zam ayı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Aynı tarihlerde asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. İkinci zamma vize çıkarsa, Komisyon'un Haziran'da toplanması bekleniyor.

2 AYDA YÜZDE 16.45

Bu yılın ilk 2 aylık döneminde TÜFE yüzde 16.45 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.95 fark oluştu.

Böylece Temmuz zammı şimdiden yüzde 15.95'e ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 2 ayda yüzde 16.45 zam oluştu.

Pazartesi günü Mart enflasyonu açıklanacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenirken, kalan 3 veri beklenecek. Kesin zam oranı Temmuz ayı başında ortaya çıkacak.

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Son Dakika Güncel Bayram ikramiyesi nisan bitmeden yatacak! Emeklilere refah payı için takvim bekleniyor - Son Dakika


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