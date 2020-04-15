Bayram ikramiyesini Milli Seferberlik Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika
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Bayram ikramiyesini Milli Seferberlik Kampanyası'na bağışladı

6 saat önce

Ankara'da 81 yaşındaki Elife Soydemir, devletin 65 yaş üstü emeklilere vermiş olduğu bayram ikramiyesini Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri aracılığıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Seferberlik Kampanyası'na bağışladı.

Bayram ikramiyesini Milli Seferberlik Kampanyası'na bağışladı, System.String[]

Ankara'da 81 yaşındaki Elife Soydemir, devletin 65 yaş üstü emeklilere vermiş olduğu bayram ikramiyesini Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri aracılığıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Seferberlik Kampanyası'na bağışladı.


Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşarak yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve din görevlileri, özellikle yaşlılardan gelen hiçbir talebi geri çevirmemeye gayret gösteriyor.


Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Sincan Yeşiltepe Cami İmam Hatibi İsmail Şencan, Mareşal Çakmak Mahallesinde ikamet eden ve yaşından dolayı evden çıkma yasağı bulunan Elife Soydemir'in kendisini arayarak maaşının ve bayram ikramiyesinin çekilmesi yönünde talebi olduğunu ifade etti.


Soydemir'in maaşını çekerek evine götürüp teslim ettiğini belirten Şencan, "Elife teyze büyük bir duyarlılık göstererek devletin kendisine yatırmış olduğu 500 TL'lik bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Seferberlik Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Bizde teyzemizin bu isteğini de yerine getirerek banka aracılığıyla bağışı yapıp teyzemize makbuzunu ulaştırdık. Yaptığımız her bir yardımda onların gözlerindeki pırıltıyı, yüzlerindeki tebessümü görmek ve belki de her şeyden daha önemlisi hayır dualarını almak bize yetiyor. Genciyle yaşlısıyla inşallah bu zor günleri birlik beraberlik içerisinde aşacağız" diye konuştu.


"Allah bir daha böyle zor günler yaşatmasın"


Bayram ikramiyesini Milli Seferberlik Kampanyası'na bağışlayan Elife Soydemir de küçük olsa da zor durumda olan insanlara yardım edebilmek için böyle bir bağışı yaptığını dile getirdi.


Aldığı maaşın ihtiyaçlarını karşılamaya yettiğini ve arta kalanı kendisinden daha fazla ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak istediğini belirten Soydemir, şunları söyledi:


"İsmail hocamız bizim oğlumuz gibi. Allah Türkiye Diyanet Vakfından da İsmail hocamızdan da razı olsun. Ne zaman arasak ikiletmeden yardımımıza koşar. Bazen biz aramasak o bizi arar ziyaret eder, bir ihtiyacımız olup olmadığını sorar. Maaş günüm geldiğinde de İsmail hocamızı aradım sağolsun maaşım ve devletimizin vermiş olduğu bayram ikramiyemi çekip getirdi. Bende 500 TL'lik ikramiyeyi ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze faydası olur düşüncesiyle Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan kampanyaya bağışlamak istedim. Allah milletimize ve tüm insanlığa bir daha böyle zor günler yaşatmasın ve bu salgından bir an önce kurtularak felaha ermeyi bizlere nasip etsin. İmkanı olan herkesin kampanyaya destek vermesini ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını canı gönülden isterim. İnşallah bu süreçte hiçbir yavrumuz karnı aç bir şekilde yatağına girmek zorunda kalmaz." - ANKARA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:12 Kaynak: İHA

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