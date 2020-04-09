Bayram ikramiyesiyle başkasının bakkal borcunu kapattı - Son Dakika

Bayram ikramiyesiyle başkasının bakkal borcunu kapattı

İZMİR - İzmir'de bir hayırsever, emeklilere verilen bayram ikramiyesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşın bakkala bulunan borcunu sildirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, emeklilere dağıtılan bayram ikramiyesini çektikten sonra bir bakkala girdi. Girdiği bakkalda bir müşterinin bakkalcı ile borcu üzerine konuştuğunu gören vatandaş, müşteri çıktıktan sonra bakkala durumu sordu. Bakkal müşterisinin 600 liralık borcunun olduğunu ve maddi durumunun iyi olmadığını söyleyince vatandaş, "Ben bu borcu kapatmak istiyorum" dedi. Cebinden çıkardığı parayla borcu kapatan vatandaş, müşteriye kendisinin ismini söylememesi için bakkalı tembihledi ve dükkandan ayrıldı.

Yaşadığı olayı anlatan bakkal, hayırsever vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı kampanyadan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayırseverlere yaptığı çağrıdan etkilendiğini söylediğini belirterek bu bağışı yaptığını söyledi. Bakkal ayrıca, hayırsever vatandaşın bir başka ihtiyaç sahibi vatandaşa verilmesi için de bir miktar para bıraktığını belirtti.