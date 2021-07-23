Bayram Kapadokya'da turizmcilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kurban Bayramını Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde geçirenler, hem doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfediyor hem de aktivitelerle eğlenceli vakit geçiriyor.

Bayramı fırsat bilerek bölgeye gelen yerli konuklar ağırlıklı olmak üzere çok sayıda turist, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Ortahisar, Uçhisar beldeleri ve çevresindeki turizm merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Kapadokya'da bulunan vadiler ve açık hava müzelerinde rehberler eşliğinde gezinti yapan konuklar, sıcak hava balon turu, arazi araçları ve atlarla yapılan turlara katılarak peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanları keşfediyor.

Bölgeye gelen misafirlerin araçları çeşitli noktalarda uzun kuyruklar oluşmasına neden olurken, asma köprü ve el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçe merkezinde trafik polisleri, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcıyor.

Kızılırmak'ın ayırdığı ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan asma köprüdeki ziyaretçi yoğunluğu da dikkati çekiyor.

Yoğunluğun bayram sonrası da devam etmesi bekleniyor

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bölgede en yoğun turizm döneminin yaşandığını, yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da ilgi göstermesinin yoğunluğu artırdığını belirtti.

Konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını dile getiren Durmaz, şunları kaydetti:

"Kapadokya'da da sahil kentlerindeki doluluk gibi yoğunluk var. İnsanlarımızın tatil özlemi burada da gideriliyor. Kapadokya'da yoğun bir tatil süreci geçiriliyor. Konuklarımız burada eğlenceli bir tatil geçiriyor. Kaya mekanların serinliği butik otellere ilgiyi artırıyor. Vadi yürüyüşlerinin yanı sıra sıcak hava balon turuna katılanlar ve balonların oluşturduğu bu manzarayı izleyenler var. Tatil, at turları ve ATV araçlarla turlar dolu dolu devam ediyor. Pandemi süreci bitmemiş olsa da insanların artık yavaş yavaş kontrollü tatil yapma alışkanlığı başladı. Turizmin önümüzdeki aylarda yoğun şekilde devam edeceğine inanıyoruz."

Ön rezervasyonlar sevindirdi

Bölgedeki yerli ve yabancı turistlere konaklama ve tur aktiviteleri hizmeti sunan turizmci Mehmet Uçman da bayram yoğunluğunun hafta başına kadar sürmesini beklediklerini, gelecek haftadan itibaren de ön rezervasyon oranlarının memnun edici düzeyde olduğunu aktardı.

Bayramda bölgede olanlardan Yüksel Kaya ise Kapadokya'da eğlenceli bir tatil geçirdiklerini anlatarak, "Daha önce gelmiştim ama görmediğim yerleri keşfetmek için yeniden geldim. Nevşehir, Avanos ve Uçhisar'ı gezdim. Kovid-19 süreci boyunca hiç dışarı çıkmadım. Yaz dönemini tedbirleri elden bırakmadan değerlendirmek istedim." dedi.

Soner Kaya ise peribacaları arasında düzenlenen aktivitelere katıldığını, seyir alanlarında doğanın sunduğu manzarayı izlediğini ifade etti.

Bayram tatili için Kapadokya'nın tercih edilmesinin iyi bir fikir olduğunu vurgulayan Kaya, "Kapadokya'da tatil çok eğlenceli geçiyor. Herkesin mutlaka burayı görmesini isterim. Kapadokya'daki bu doğal oluşum ve manzara beni çok etkiledi. Kapadokya'ya insanların ömürleri boyunca en az bir kez gelmesi lazım." diye konuştu.