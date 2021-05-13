SAMSUN TABANCAYLA BAYRAM KUTLAYAN MAGANDA KENDİNİ VE ARKADAŞINI YARALADI - Son Dakika

SAMSUN'da bayram namazı sonrası çıktığı binanın çatısından havaya ateş eden H.E.S., (20) kazara önce kendini, ardından arkadaşı B.Y.'yi (16) yaraladı. Olay, saat 08.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre namazdan sonra havaya ateş etmek için çatıya çıkan H.E.S., tabanca ile kazara ilk önce kendini elinden, ardından arkadaşı B.Y.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Cinayet Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca, 1 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.