Bayram Malkan 'Avrupa Oyunları'nda

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü boks sporcusu Bayram Malkan, Avrupa Oyunları'nda madalya için yarışacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü boks sporcusu Bayram Malkan, Avrupa Oyunları'nda madalya için yarışacak.



Ulusal ve uluslararası müsabakalarda adından söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksör Bayram Malkan, Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek. Genç sporcu, 21-30 Haziran tarihlerinde Belarus'un Minsk şehrinde düzenlenecek olan 2.Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Ay-yıldızlı formayla Avrupa Oyunları'nda yer almanın büyük bir gurur olduğunu dile getiren Bayram Malkan, Türkiye'ye madalya ile gelmek istediğini söyledi. "Taşıdığım formanın hakkını en iyi şekilde vermek istiyorum" diyen Malkan, "Türkiye'de Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü formasını, uluslararası alanda ay-yıldızlı formayı giymekten dolayı gururluyum. Taşıdığım formaların hakkını en iyi şekilde vermek istiyorum. Avrupa Oyunları'nı madalya ile taçlandırmak istiyorum" dedi.



Turnuvada 81 Kg'da mücadele edecek olan Bayram Malkan ilk maçını 22 Haziran Salı günü saat 20: 15'te oynayacak. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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