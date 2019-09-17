Bayram Malkan çeyrek finalde

Rusya'da yapılan Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda Alman rakibi İbragim Bazuev'i mağlup eden Bayram Malkan, çeyrek finale yükseldi.



Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nın dokuzuncu gününde üç sporcumuz ringe çıktı. 81 kiloda Bayram Malkan, Alman rakibi İbragim Bazuev'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



69 kiloda Necat Ekinci Kübalı rakibi Roniel İglesias Sotolongo'ya, 52 kiloda ise Batuhan Çiftçi Hindistanlı rakibi Amit'e mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti. - İSTANBUL