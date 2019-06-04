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Bayram namazı

7 dakika önce

Sakarya'da vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Sakarya'da vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.
Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ni dolduran her yaştan vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu.
Camiye sığmayan cemaat ise avluya konulan hasırların üzerinde namazını eda etti.
İl Müftüsü İhsan Açık da namaz öncesi cemaate vaaz verdi.
Bayram namazını kılmak için camiye gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile İl Müftüsü Açık, cami imamları ve cemaat, hutbenin okunması ve duanın ardından hep birlikte bayramlaştı.
Bayram namazı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Adapazarı, Sakarya, Güncel
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