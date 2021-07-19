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Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri

19.07.2021 21:40
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri, System.String[]

20 Temmuz Salı tarihine denk gelen 2021 Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazı için camileri dolduracak. Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm iller için vakitleri paylaştı. Buna göre Ankara'da 06.10'da gerçekleşecek bayram namazı İstanbul'da ise 06.23'de kılınacak.

Tüm Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nın ilk günü, bu sene 20 Temmuz Salı gününe denk oluyor. Sabah saatlerinde camileri dolduracak olan vatandaşlar için il il namaz vakitleri de belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bayram namazı; Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.

İLLERDEKİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

" Adana: 06.07, Adıyaman: 05.53, Afyonkarahisar: 06.22, Ağrı: 05.30, Aksaray: 06.09, Amasya: 05.57, Ankara: 06.10, Antalya: 06.25, Ardahan: 05.28, Artvin: 05.32, Aydın: 06.35, Balıkesir: 06.31, Bartın: 06.09, Batman: 05.42, Bayburt: 05.40, Bilecik: 06.21, Bingöl: 05.42, Bitlis: 05.37, Bolu: 06.13, Burdur: 06.25, Bursa: 06.25, Çanakkale: 06.36,

Çankırı: 06.06, Çorum: 06.00, Denizli: 06.30, Diyarbakır: 05.45, Düzce: 06.15, Edirne: 06.32, Elazığ: 05.48, Erzincan: 05.44, Erzurum: 05.37, Eskişehir: 06.20, Gaziantep: 05.58, Giresun: 05.46, Gümüşhane: 05.43, Hakkari: 05.32, Hatay: 06.05, Iğdır: 05.26, Isparta: 06.24, İstanbul: 06.23, İzmir: 06.36, Kahramanmaraş: 05.59,

Karabük: 06.08, Karaman: 06.15, Kars: 05.28, Kastamonu: 06.03, Kayseri: 06.02, Kırıkkale: 06.08, Kırklareli: 06.29, Kırşehir: 06.07, Kilis: 06.00, Kocaeli: 06.20, Konya: 06.16, Kütahya: 06.23, Malatya: 05.52, Manisa: 06.35, Mardin: 05.44, Mersin: 06.10, Muğla: 06.34, Muş: 05.38, Nevşehir: 06.06, Niğde: 06.07, Ordu: 05.48, Osmaniye: 06.03,

Rize: 05.37, Sakarya: 06.18, Samsun: 05.53, Siirt: 05.38, Sinop: 05.56, Sivas: 05.54, Şanlıurfa: 05.52, Şırnak: 05.37, Tekirdağ: 06.29, Tokat: 05.55, Trabzon: 05.41, Tunceli: 05.45, Uşak: 06.27, Van: 05.31, Yalova: 06.23, Yozgat: 06.03, Zonguldak: 06.11."

YURTDIŞINDA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri - Son Dakika


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