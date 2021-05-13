Bayram namazı için toplanan Libyalılar İsrail saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Trablus'ta Şehitler Meydanı'nda bayram namazına katılan vatandaşlar

Namaz ve hutbeden detaylar

Protesto gösterisinden detaylar

Sloganların atılması

Türk- Mısır İşadamları Derneği (TUMİAD) Başkanı Atilla Ataseven ile röportaj TRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta bayram namazına katılan vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, namaz ve hutbenin ardından, ellerinde Libya ve Filistin bayraklarıyla İsrail saldırılarını protesto etti. İş ziyareti için ülkede bulunan ve bayram namazına burada katılan Türk-Mısır İşadamları Derneği (TUMİAD) Başkanı Atilla Ataseven, AA muhabirine ülkeden gözlemlerini aktardı.