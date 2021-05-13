Bayram namazı kılındı - Son Dakika

Ağrı Ulu Cami

Camide sosyal mesafeli ve maskeli saf tutan vatandaşlar

Bayram namazının kılınması

Dua edilmesi AĞRI - Ağrı'da da vatandaşlar Bayram Namazını kılmak için abdestlerini alarak kentteki camilere gitti.

Kentin en büyük camilerinden olan Ulu Camiye gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak saf tuttu.

Namazı kılan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için ellerini semaya kaldırarak dua etti.