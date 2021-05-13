Bayram namazı kılındı - Son Dakika

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için sabahın ilk ışıklarıyla Türkiye'nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken bazı vatandaşlar iç avluda saf tuttu.

İl Müftüsü Şaban Kondi, vaazında bayramların, yardımlaşma ve dayanışmanın en önemli örneklerinin sergilendiği günler olduğunu belirterek, bayram boyunca Kovid-19 tedbirlerine uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Vaazının ardından dua eden vatandaşlar, bayram namazını kıldı ve salavat getirdi.

Namaza, Vali Ali İhsan Su ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

-Hatay