BAYRAM NAMAZI ÖNCESİ AYASOFYA CAMİİ'NDE SON HAZIRLIKLAR YAPILDI - Son Dakika

BAYRAM NAMAZI ÖNCESİ AYASOFYA CAMİİ'NDE SON HAZIRLIKLAR YAPILDI
Bayram namazı öncesi son hazırlıklar yapılan Ayasofya Camii'nde gece saatlerinde dezenfekte edilip, saf düzenlemesi yapıldı.
Bayram namazı öncesi son hazırlıklar yapılan Ayasofya Camii'nde gece saatlerinde dezenfekte edilip, saf düzenlemesi yapıldı.
İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayasofya Camii'nde bayram namazı öncesi son hazırlıklar yapıldı. Hazırlıklar nedeniyle ziyarete kapatılan Ayasofya Camii'nde gece saat 01.00 sıralarında dezenfekte çalışması ve sosyal mesafeli saf düzenlemesi yapıldı. Çalışmalar sırasında halılar elektrikli süpürgelerle temizlenirken, caminin her noktasına dezenfektan sıkıldı. Yapılan saf düzenlemesinde ise, her bir kişi arasında 1.5 metre mesafe olacak şekilde halılara bantlar çekildi. Öte yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de dedektör köpeklerle caminin içinde ve çevresinde arama yaptı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 03:03
Kaynak: DHA
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