Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? - Son Dakika
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Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

08.07.2022 12:29

Türkiye genelinde yarından itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayram namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29'da kılınacak. İşte diğer illerin bayram namazı saatleri...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini paylaştı.

İl il bayram namazı saatleri şöyle:

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak.

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Kurban Bayramı, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? - Son Dakika


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