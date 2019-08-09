Bayram namazı saatleri
54 dakika önce
Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.33, İstanbul'da 06.47, İzmir'de 06.58, Çanakkale'de 06.59 ve Iğdır'da 05.48'de kılınacak.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:14 Kaynak: AA
namazı Ankara
'da 06.33, İstanbul
'da 06.47, İzmir
'de 06.58, Çanakkale
'de 06.59 ve Iğdır
'da 05.48'de kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı
verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
" Adana
: 06.27, Adıyaman
: 06.14, Afyon
: 06.44, Ağrı
: 05.53, Aksaray
: 06.31, Amasya
: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya
: 06.46, Ardahan
: 05.52, Artvin
: 05.55, Aydın
: 06.56, Balıkesir
: 06.53, Bartın
: 06.33, Batman
: 06.03, Bayburt
: 06.03, Bilecik
: 06.44, Bingöl
: 06.04, Bitlis
: 05.58, Bolu
: 06.37, Burdur
: 06.47, Bursa
: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı
: 06.29, Çorum
: 06.24, Denizli
: 06.51, Diyarbakır
: 06.06, Düzce
: 06.38, Edirne
: 06.56, Elazığ
: 06.09, Erzincan
: 06.07, Erzurum
: 05.59, Eskişehir
: 06.43, Gaziantep
: 06.19, Giresun
: 06.09, Gümüşhane
: 06.06, Hakkari
: 05.53, Hatay
: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta
: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş
: 06.20, Karabük
: 06.32, Karaman
: 06.36, Kars
: 05.51, Kastamonu
: 06.27, Kayseri
: 06.24, Kırıkkale
: 06.31, Kırklareli
: 06.53, Kırşehir
: 06.29, Kilis
: 06.21, Kocaeli
: 06.43, Konya
: 06.37, Kütahya
: 06.45, Malatya
: 06.13, Manisa
: 06.57, Mardin
: 06.05, Mersin
: 06.30, Muğla
: 06.55, Muş
: 06.00, Nevşehir
: 06.28, Niğde
: 06.29, Ordu
: 06.11, Osmaniye
: 06.24, Rize
: 06.01, Sakarya
: 06.41, Samsun
: 06.17, Siirt
: 06.00, Sinop
: 06.21, Sivas
: 06.17, Şanlıurfa
: 06.13, Şırnak
: 05.58, Tekirdağ
: 06.53, Tokat
: 06.18, Trabzon
: 06.04, Tunceli
: 06.07, Uşak
: 06.49, Van
: 05.53, Yalova
: 06.46, Yozgat
: 06.25, Zonguldak
: 06.35."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya
'nın başkenti Berlin
'de 06.28, İngiltere
'nin başkenti Londra
'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
'da 06.25'te eda edilecek.
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