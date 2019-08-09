Bayram namazı saatleri

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Direksiyonun başına geçen Binali Yıldırım, açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu test etti

Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat

Ahmet Hakan ile Melih Gökçek arasında "Mansur Yavaş" atışması: Dikkat et seni de satmasın