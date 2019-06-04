Bayram namazı sonrası devlet milletle bayramlaştı
1 saat önce
SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
SAMSUN (İHA) – Samsun
Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir
, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki protokol üyeleri bayram namazlarını Atakum Mimar Sinan
Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası cami içerisinde ve cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaşan protokol üyeleri daha sonra kahvaltı yaptı. Bayramlaşmaya ayrıca, Atakum Kaymakamı Namık Kemal
Nazlı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın
ve eski Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı
katıldı. - SAMSUN
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı
10 ülke bugün bayramı kutluyor