Bayram namazı sonrası silahla ateş açınca gözaltına alındı
1 saat önce
Samsun'da bayram namazı sonrası silahla havaya ateş açan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da bayram namazı sonrası silahla havaya ateş açan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Kurbam Bayramı namazında camide hocanın silah atılmaması ile ilgili uyarılarına rağmen Samsun'da bu bayramda magandalar silaha sarıldı. Bir çok mahallede tabanca ve pompalı tüfekle ateş açmayı sürdüler. İlkadım İlçesi Cedid Mahallesi'nde de bayram namazı sonrası kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan S.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. S.Ç., "Herkes ateş ediyordu, ben de dayanamadım kurusıkı tabancayla ateş ettim"dedi. - SAMSUN
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