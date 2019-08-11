Son Dakika Haberleri: Bayram namazı sonrası silahla ateş açınca gözaltına alındı
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Bayram namazı sonrası silahla ateş açınca gözaltına alındı

1 saat önce

Samsun'da bayram namazı sonrası silahla havaya ateş açan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Bayram namazı sonrası silahla ateş açınca gözaltına alındı, System.String[]
Samsun'da bayram namazı sonrası silahla havaya ateş açan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kurbam Bayramı namazında camide hocanın silah atılmaması ile ilgili uyarılarına rağmen Samsun'da bu bayramda magandalar silaha sarıldı. Bir çok mahallede tabanca ve pompalı tüfekle ateş açmayı sürdüler. İlkadım İlçesi Cedid Mahallesi'nde de bayram namazı sonrası kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan S.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. S.Ç., "Herkes ateş ediyordu, ben de dayanamadım kurusıkı tabancayla ateş ettim"dedi. - SAMSUN
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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