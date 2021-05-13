- Bayram namazı sonrası vali uyardı, şeker yerine virüs ikram etmeyin- Elazığ Valisi Erkaya Yırık: - "Yemek ikram edelim, el öpelim ve şeker verelim... - Son Dakika

- Bayram namazı sonrası vali uyardı, şeker yerine virüs ikram etmeyin- Elazığ Valisi Erkaya Yırık: - "Yemek ikram edelim, el öpelim ve şeker verelim...

13.05.2021 09:28

- Bayram namazı sonrası vali uyardı, şeker yerine virüs ikram etmeyin Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Yemek ikram edelim, el öpelim ve şeker verelim derken akrabalarımıza virüs ikram etmeyelim" "Bugüne kadar bin bir zorlukla, güçlükle elde ettiğimiz bu iyileşme ortamını heba etmeyelim Elazığ'da...

- Bayram namazı sonrası vali uyardı, şeker yerine virüs ikram etmeyin

Elazığ Valisi Erkaya Yırık:

"Yemek ikram edelim, el öpelim ve şeker verelim derken akrabalarımıza virüs ikram etmeyelim"

"Bugüne kadar bin bir zorlukla, güçlükle elde ettiğimiz bu iyileşme ortamını heba etmeyelim

ELAZIĞ - Elazığ'da sosyal mesafe kuralına uygun kılınan bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Erkaya Yırık, " Yemek ikram edelim, el öpelim ve şeker verelim derken akrabalarımıza virüs ikram etmeyelim" diyerek vatandaşları uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da vatandaşlar, Ramazan Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri alınan tedbirler kapsamında doldurdu. İzzetpaşa Camii'nde Vali Erkaya Yırık'ın da katılımıyla hep birlikte saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Namazın ardından tekbirlerle minbere çıkan İl Müftüsü Selamı Aydın, bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi, Mescid-i Aksa için dua edildi.

Vali Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Müftüsü Selami Aydın cami önünde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara şeker ikram ederek bayram harçlığı verdi.

"Bir Ramazan Bayramı'nı daha pandemi dolayısıyla buruk idrak ediyoruz"

Tüm dünyayı etkisi altına alan bu Covid-19 virüsünün etkisinin halen devam ettirdiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, " 1 buçuk yıla yakındır pandemi şartları devam ediyor. Tam kapanmanın yaşandığı bugünlerde bir Ramazan Bayramı'nı daha pandemi dolayısıyla buruk idrak ediyoruz. Vatandaşlarımız bu şartlar altında her türlü fedakarlığa katlanarak bugünlere kadar geldik. Devletimiz vatandaşlarımızın Koronavirüs illetinden hiç zarar görmemesi için bir takım tedbirler aldı. Tam kapanma süreci de bunlardan birisi. İnsanlarımız fedakarlık gösterdi. Bunun neticesinde şükürler olsun ki, vaka sayıları ciddi oranda düştü. Bu sayının bu fedakarlığının tesir edilmesi için ve neticesinin alınması için vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Çünkü bu süreçte bir takım kısıtlamalar gerçekleşti. Vatandaşlarımız normallerini ertelemek zorunda kaldı. Bu konuda tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Virüs ikram etmeyelim uyarısı

Vatandaşları uyaran Vali Yırık, "Elbette bayramda kucaklaşmak istiyoruz. Elbette bayramda eşimize, dostumuza, akrabamıza ikramda bulunmak, el öpmek istiyoruz. Adetimiz, geleneğimiz bunu gerektiriyor. Ama ortada mani bir hal, virüs denen bir illet var. Yemek ikram edelim, el öpelim ve şeker verelim derken insanlarımıza, kardeşlerimize, akrabalarımıza, büyüklerimize virüs ikram etmeyelim. Onun için bu süreçte özellikle dikkat etmek gerekiyor çünkü bugüne kadar bin bir zorlukla, güçlükle elde ettiğimiz bu iyileşme ortamını heba etmeyelim"ifadelerini kullandı.

Elazığ tam kapanma ile 2 haneli rakamları gördü

Ayrıca, tam kapanma sürecinde Elazığ'daki vaka sayıları hakkında son durumu paylaşan Vırık, " 300'lerin üzerindeki sayı 2'li hanelere düştü. Ancak bunun daha da azalması için vatandaşlarımızın aynı duyarlılıkla hareket etmesi lazım. Herkesin aynı bilinçte hareket ettiğine kalben inanıyorum. Vatandaşlarımızın bu tedbirlere sıkı sıkıya sarılacağına da inanıyorum. İnşallah, bin bir meşakkatle elde ettiğimiz bu iyileşme ortamını hemen kaybetmeyelim. Dolayısıyla tedbirsizlik bu hastalıkta en büyük risk faktörüdür. İnşallah, sayımız daha da düşer"diye konuştu.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından 21 bin konutun 15 binin inşaat sürecinin tamamlandığını da dile getiren Yırık, büyük bir kısmının vatandaşlara teslim edildiğini, diğer konutların da teslim sürecinin sürdüğü kaydetti.

- Bayram namazı sonrası vali uyardı, şeker yerine virüs ikram etmeyin- Elazığ Valisi Erkaya Yırık: - Yemek ikram edelim, el öpelim ve şeker verelim...
- Bayram namazı sonrası vali uyardı, şeker yerine virüs ikram etmeyin- Elazığ Valisi Erkaya Yırık: - Yemek ikram edelim, el öpelim ve şeker verelim...
- Bayram namazı sonrası vali uyardı, şeker yerine virüs ikram etmeyin- Elazığ Valisi Erkaya Yırık: - Yemek ikram edelim, el öpelim ve şeker verelim...
- Bayram namazı sonrası vali uyardı, şeker yerine virüs ikram etmeyin- Elazığ Valisi Erkaya Yırık: - Yemek ikram edelim, el öpelim ve şeker verelim...

Ramazan Bayram, Bayram, Elazığ, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Bayram namazı sonrası vali uyardı, şeker yerine virüs ikram etmeyin- Elazığ Valisi Erkaya Yırık: - 'Yemek ikram edelim, el öpelim ve şeker verelim... - Son Dakika


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