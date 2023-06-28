Bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka - Son Dakika
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Bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka

28.06.2023 18:27

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Muhtar Hakkı Yiğit ve arkadaşları, bayram namazına gelmeyenlere görenleri kahkahaya boğan bir şaka yaptı. Namaza gelmeyen vatandaşların evine giden Yiğit, bazılarını zorla bazılarını ise kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine koydu. Gençler ve muhtarın, kaçanların peşinden koştuğu anlar ve buz gibi suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Köy Muhtarı Hakkı Yiğit, 'Bayram namazında gelmeyen arkadaşlarımızın olduğunu tespit ettik. Evlerine giderek rahatsız olup olmadıklarına baktık ancak namaza kalkamadıklarını, uyuyakaldıklarını öğrendik. Gençlerle namaza kalkamayanları oluklara yatırarak ıslatma cezası verdik' dedi.

Bayram namazına gelmeyenlere "sulu" şaka

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyü muhtarının, bayram namazına gelemeyenlere yaptığı "sulu şaka" görenleri kahkahaya boğdu. Buz gibi suya girmek istemeyip kaçanların yakalanma anları renkli görüntüler oluşturdu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyünde Muhtar Hakkı Yiğit ve arkadaşları, Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere görenleri kahkahaya boğan bir şaka yaptı. Namaza gelmeyen vatandaşların evine giden Yiğit, kimisini zorla kimisini kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine koydu. Gençler ve muhtarın, kaçanların peşinden koştuğu anlar ve buz gibi suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Köy Muhtarı Hakkı Yiğit, "Bayram namazında gelmeyen arkadaşlarımızın olduğunu tespit ettik. Evlerine giderek rahatsız olup olmadıklarına baktık ancak namaza kalkamadıklarını, uyuyakaldıklarını öğrendik. Gençlerle namaza kalkamayanları oluklara yatırarak ıslatma cezası verdik" dedi.

Kaynak: İHA
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Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka - Son Dakika
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