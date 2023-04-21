Bayram namazında kavga! Ortalık savaş alanına döndü, 5 yaralı var

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Sabah saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, husumetli iki aile, bayram namazına giderken karşılaştılar.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Aileler arasında başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.E. silahla, M.E., S.E., E.E. ve Ö.E. de taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

Yaralılar, Karlıova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Polis, bazı kişileri ifadelerini almak için emniyete götürürken, olaya karışanların yakalanması için çalışması başlatıldı.

İşte yaralıların kaldırıldığı hastaneden kareler;