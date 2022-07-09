BURSA-BAYRAM NAMAZINDA VATANDAŞLAR ULU CAMİİ'NE AKIN ETTİ - Son Dakika
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BURSA-BAYRAM NAMAZINDA VATANDAŞLAR ULU CAMİİ'NE AKIN ETTİ

09.07.2022 07:21

BURSA'da, Ulu Camii bayram namazına gelenlerle doldu.

BURSA'da, Ulu Camii bayram namazına gelenlerle doldu. İçerde yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.

Bursa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Camii'ye koştu. Ulu Camii'nin önünde yoğunluk yaşanırken, içerde yer bulamayan vatandaşlar avluda namaz kıldı. Tarihi Ulu Camii'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu taştı. Namaz sonrası tekbir ve dualar okunurken, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla bayramlaştı.

YORUMLAR
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Binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti Binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti BAYRAMI NAMAZI İÇİN BİNLERCE KİŞİ EYÜPSULTAN CAMİİ'NE AKIN ETTİ BAYRAMI NAMAZI İÇİN BİNLERCE KİŞİ EYÜPSULTAN CAMİİ'NE AKIN ETTİ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA-BAYRAM NAMAZINDA VATANDAŞLAR ULU CAMİİ'NE AKIN ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA-BAYRAM NAMAZINDA VATANDAŞLAR ULU CAMİİ'NE AKIN ETTİ - Son Dakika
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