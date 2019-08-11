Son Dakika Haberleri: Bayram namazından çıkan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bayram namazından çıkan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

22 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bayram namazı sonrası yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobili çarptı.

Bayram namazından çıkan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bayram namazı sonrası yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobili çarptı. Yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Bayram namazından çıkan Ahmet Kızgınyürek (61) isimli bir vatandaş yolun karşı tarafına geçmek isterken sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kızgınyürek, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı
Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı 7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu Havasız kalan kurbanlık, telef olmasın diye cadde ortasında kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 12:05:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram namazından çıkan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]