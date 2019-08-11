Son Dakika Haberleri: Bayram namazını görevi başında kıldılar
Son Dakika Güncel Haber

Bayram namazını görevi başında kıldılar

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı için milyonlarca Müslüman camilere akın ederken Düzce'de itfaiyeciler bayram namazını görevli oldukları İtfaiye binasında görevlerinin başında toplu olarak kıldılar.

Bayram namazını görevi başında kıldılar, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı için milyonlarca Müslüman camilere akın ederken Düzce'de itfaiyeciler bayram namazını görevli oldukları İtfaiye binasında görevlerinin başında toplu olarak kıldılar.

Kurban Bayramının idrak edildiği bu günde bayram namazı için milyonlarca Müslüman camilere akın etti. Ancak görevlerini bırakamayan ve gelecek yangın ihbarları için görev yerlerini terk etmeyen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli itfaiyeciler, bayram namazını görev yerleri olan İtfaiye binasında toplu olarak kıldılar. İtfaiyeciler, bayram namazını kıldıktan sonra ellerini semaya açarak dua ettiler. Namazın sonunda ise yine birlikte bayramlaştılar. - DÜZCE
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı
Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürmüştü! Şoke eden detaylar ortaya çıktı Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan'dan PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 12:14:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram namazını görevi başında kıldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]