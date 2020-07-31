Bayram namazını görevi başında kıldılar - Son Dakika

Bayram namazını görevi başında kıldılar

İtfaiyeciler bayram namazını itfaiyede kıldılar

DÜZCE - Kurban Bayramı için milyonlarca Müslüman camilere akın ederken Düzce'de itfaiyeciler bayram namazını görevli oldukları İtfaiye binasında görevlerinin başında toplu olarak kıldı.

Kurban Bayramının idrak edildiği bu günde bayram namazı için milyonlarca Müslüman camilere akın etti. Ancak görevlerini bırakamayan ve gelecek yangın ihbarları için görev yerlerini terk etmeyen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, bayram namazını görev yerleri olan İtfaiye binasında toplu olarak kıldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, kutsal bir görev yaptıklarını ihbar gelmesi durumunda hemen çıkış yapacak gibi hazır olduklarını dile getirerek; "Cenab-ı hakka sonsuz şükürler olsun. Kazasız belasız burada arkadaşlar ile bayram namazı kılabilmek bizim için çok büyük bir onur çok büyük bir şeref. Arkadaşlarımız daha önce bayram namazlarını camilere giderek eda etmeye çalışıyorlardı ancak bugün pandemiden dolayı burada beraber kıldık. Düzce İl Müftülüğü tarafından buraya bir imam gönderildi ve bayram namazımızı burada eda ettik. Görevimizin başındayız. Namazımızı da burada kıldık. Biz Cuma namazımızı da burada kılarken anons geliyor ikaz geliyor hemen çıkış yapmak zorunda kalıyoruz. Bu bizim için kutsal bir görev zaten. Yaptığımız işi Cenabı Allah görüyor. Burada namazı kılarken bir ikazın gelmesi ve vakaya gitmek sorun olmuyor" dedi.

İtfaiyeciler, bayram namazını kıldıktan sonra ellerini semaya açarak dua etti. Namazın sonunda Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları nedeni ile toplu bayramlaşma yapılamadı.