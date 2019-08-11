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Bayram namazını görevleri başında kıldılar

42 dakika önce

Bayram namazını görevleri başında kıldılar İtfaiyeciler bayram namazını itfaiyede kıldılarDÜZCE - Kurban Bayramı için milyonlarca Müslüman camilere akın ederken Düzce'de itfaiyeciler bayram namazını görevli oldukları itfaiye binasında görevlerinin başında toplu olarak kıldılar.

Bayram namazını görevleri başında kıldılar
İtfaiyeciler bayram namazını itfaiyede kıldılar
DÜZCE - Kurban Bayramı için milyonlarca Müslüman camilere akın ederken Düzce'de itfaiyeciler bayram namazını görevli oldukları itfaiye binasında görevlerinin başında toplu olarak kıldılar.
Kurban Bayramı'nın idrak edildiği bu günde bayram namazı için milyonlarca Müslüman camilere akın etti. Ancak görevlerini bırakamayan ve gelecek yangın ihbarları için görev yerlerini terk etmeyen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli itfaiyeciler, bayram namazını görev yerleri olan İtfaiye binasında toplu olarak kıldılar. İtfaiyeciler, bayram namazını kıldıktan sonra ellerini semaya açarak dua ettiler. Namazın sonunda ise yine birlikte bayramlaştılar.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:26 Kaynak: İHA
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