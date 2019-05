'Bayram namazlarını cenaze namazlarına dönüştürmeyelim' uyarısı

TÜRKİYE Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için sürücülere uyarılarda bulundu. Kavuran, "Lütfen bu mutlu günde bayram namazlarını cenaze namazlarına dönüştürmeyelim" dedi.Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlayacak olan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle sürücülere uyarılarda bulundu. Ülkede trafik kazalarında her yıl 7-8 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kavurun, "Kazaların çoğunluğu yaz ve bayram tatillerinde meydana gelmektedir. Bayramlarda trafiğin yoğun olduğu herkes tarafından bilinmesine rağmen kurallara uyulmamakta ısrar edilmekte, bunun sonunda da kazalar meydana gelmekte ve birçok insanımız hayatını kaybettiği gibi birçoğu da yaralanıp sakat kalmaktadır. Bayram ve tatillerden önce bu sene de olduğu gibi ilgili kurum ve kuruluşlar trafikle ilgili uyarılar yapmakta, trafik ekipleri denetimlerini artırmaktadır. Buna rağmen elim trafik kazaları yaşanmakta, insanlar ölmekte, geriye öksüz ve yetim çocuklar, dul eşler, acılı anne ve babalar, parçalanan aileler kalmaktadır" dedi.HAYATİ DEĞER TAŞIYAN 10 MADDEKazaların yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaya ve kurallara uymaya davet eden Dursun Kavuran, "Tatile gidecekler toplu taşıt araçlarını tercih etmelidirler. Araçlarının bakımını mutlaka yaptırmış olmalıdırlar. Far ayarlarını kontrol ettirmelidirler. Uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmamalıdırlar. Uzun yolda her iki saatte bir mola vererek el ve yüzlerini yıkamalıdırlar. Hız limitlerine uymalı, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalıdırlar. Kırmızı ışıkta asla geçmemelidirler. Araç kullanırken kesinlikle telefonla görüşmemelidirler. Yakın takip yapmamalıdırlar, zincirlemeler kazaların çoğu yakın takipten meydana gelmektedir. Sürücülerimiz gidecekleri yere bir an önce gitmeyi değil, kurallara uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışmalıdırlar. Lütfen bu mutlu günde bayram namazlarını cenaze namazlarına dönüştürmeyelim, sevdiklerimizi yasa ve hüzüne boğmayalım" ifadelerini kullandı.

