Bayram öncesi 15 Temmuz şehitleri unutulmadı
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Bayram öncesi 15 Temmuz şehitleri unutulmadıANKARA - Arife gününde Şehitlik ziyaretleri Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Mezarlığı'nda da sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:05 Kaynak: İHA
Bayram öncesi 15 Temmuz şehitleri unutulmadı
ANKARA - Arife gününde Şehitlik ziyaretleri Ankara
'nın Gölbaşı İlçesi Mezarlığı'nda da sürdü. Vatandaşlar şehitliğe gelerek burada kabirleri bulunan aralarında 15 Temmuz şehitlerin de bulunduğu şehitler için dualar etti. Ziyaret eden aile yakınları duygu dolu anlar yaşadı.
Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe arefe günü
ziyaretler sabahtan başladı. Şehit yakınları ve bazı vatandaşlar bayramı arefesinde Kahraman şehitlerin huzuruna gelerek kabirlerini ziyaret etti. Buraya gelerek dua eden, mezarları temizleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu. Ailelerin yanı sıra vatandaşlar da ilgilerini eksik etmedi. Mezarlığa uğrayanlar şehitlerin ruhlarına yaptıkları duaları armağan etti.
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