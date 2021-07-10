Bayram öncesi 2. el araç sektöründe hareketlilik başladı

KAYSERİ - Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 2. el araç piyasasında hareketlilik başladı.

Pandemi döneminde durma noktasına gelen 2. el araç piyasası, yaklaşan kurban bayramıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Kayseri'de galericilik Ahmet Yurtlu, "Bayram öncesi satışlarımız baya hızlandı. 2021 yılının ilk 5-6 ayını biraz durağan geçirdik. Pandemi süreci devam ettiği için ciddi bir durağanlık vardı. Fakat son 1 aydır yoğun bir artış var. Talep artışı var. Fiyatlarda da aşağı yukarı yüzde 10-15 oranında bir artış oldu. Şöyle özetleyebiliriz; 2020 yılında yüzde 20'lik bir artış olmuştu. Bu artış Eylül 15'ten 2021 Mart ayına kadar yeniden düştü. Fakat şu anda araç fiyatları geçen yıl ki en üst seviyelerine tekrardan geldi. Bundan sonrada tekrardan artış bekliyoruz. Pandemiden normalleşmeye geçme sürecimizin bu artışta çok büyük etkisi var. Çünkü insanlar gerçekten çok sıkıldı ve seyahat etmek istiyorlar. Tabi bunun içinde araç almaları gerekiyor. Artışın sebeplerinden bir tanesi de bu sene karşılaştığımız sıfır araçlardaki çip sıkıntısı. Sıfır araçlarda çip ortaya çıkınca araç üretiminde de ciddi bir yavaşlama oldu. Bundan dolayı da sıfıra yakın 2. el araçlara ciddi oranda talep oldu" dedi.

Araç fiyatlarının artmasında dövizin artmasının da önemli rol oynadığını ifade eden Yurtlu, "Aynı zamanda döviz artışı da araçların fiyatının artmasında önemli rol oynadı. Çünkü sıfır araçların fiyatları dövize göre gelişiyor. Hem araç üretimi olmayıp, hem de dövizin artmasıyla birlikte 2. el araçlarda ciddi bir artış oldu. Şu andan itibaren geçen sene ki en üst fiyatları yakaladık ama bizim düşüncemiz geçen seneki gibi yüzde 120 oranında bir artış olmayacak ancak yüzde 20'leri bulacak artış bekliyoruz. Bunun içinde kısa ve orta vadede araba almayı düşünen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutması gerekiyor. 45 gün önce sattığımız fiyatları biz aynı fiyata alır hale geldik. Onun için biraz daha hızlı davranılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.