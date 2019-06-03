Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi
Son Dakika Yerel Haber

Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi

45 dakika önce

Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi İkinci el otomobil alacaklar, bunlara dikkat!ERZURUM - Ramazan bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik yaşanıyor.

Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi
İkinci el otomobil alacaklar, bunlara dikkat!
ERZURUM - Ramazan bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik yaşanıyor.
Otomobil satıcıları ikici el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda alıcıları uyarıyorlar.
İkinci araç alan kişilerin alacakları aracın boyasına, kaportasına motor ve şase numaralarına mutlaka dikkat etmeleri gerektiği belirten satıcılar, Ekspertiz raporu almadan araçla ilgili karar vermemeleri gerektiğini dile getirdiler.
Motor kilometresinin de ikinci araçlarda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olacağını dile getiren uzmanlar, "Plakadan hasar kaydını sorgulayabilirler. Noter satışı olmadan imza atılmadan önce kesinlikle satıcıya para verilmesin" uyarısında bulundular.
Piyasaların henüz istenilen hareketlilikte olmadığını dile getiren satıcılar, bayram sonrası ikinci el otomobil piyasasının daha da hareketlenmesini beklediklerini dile getirdiler.
Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:13 Kaynak: İHA
Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 19:58:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]