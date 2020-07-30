Bayram öncesi 81 ilde denetim - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven- Huzur' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1473 kişinin yakalandığını, 594 aranan araç tespit edildiğini ve 538 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven-Huzur' uygulaması yaptı.

'ARANAN 1473 KİŞİ YAKALANDI'

62 bin 95 personel ve 214 dedektör köpeğin katılımıyla halkın yoğun olarak bulunabileceği 5 bin 539 noktada yapılan uygulamada, 590 bin 705 kişi sorgulandı. Sorgulama sonucu çeşitli suçlardan aranan 1473 kişi yakalanırken, 1650 kişiye adli-idari işlem yapıldı ve 87 kişi de gözaltına alındı. Ayrıca 5'i çocuk olmak üzere 49 kayıp şahıs bulundu. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 179 bin 225 araç kontrol edildi, 5 bin 289 araca işlem yapıldı. Uygulamada 594 aranan araç tespit edilirken, 538 araç da trafikten menedildi. Uygulama kapsamında, 3 bin 472 metruk bina kontrol edildi ve 27 bin 942 umuma açık iş yeri denetlendi. Denetimler sonucu 115 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 4 iş yeri de kapatıldı. Uygulamada çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.