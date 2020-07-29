Bayram öncesi akülü sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 75 yaşındaki hayırsever Ayşe Semiz 4. Kez akülü sandalye yarımında bulunarak bir engelli vatandaşı sevindirdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 75 yaşındaki hayırsever Ayşe Semiz 4. Kez akülü sandalye yarımında bulunarak bir engelli vatandaşı sevindirdi.
Kdz. Ereğli İlçesi Bağlık Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşında ki hayırsever Ayşe Semiz engelli, muhtaç vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Hayırsever Semiz'in 4. Kez bağışladığı akülü sandalyenin ihtiyaç sahibi Ramazan Kürekçi'ye Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun da katılımı ile teslim edildiği belirtildi. Kdz. Ereğli Kaymakamlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; "Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu bağışından dolayı hayırsever vatandaşımız Ayşe Semiz'e teşekkürlerini dile getirerek mübarek Kurban Bayramlarını tebrik etmiştir. Hayırsever vatandaşımız Ayşe Semiz'de hayırlı olsun dileklerinde bulunarak memnuniyetini ifade etmiştir. Engelli vatandaşımız Ramazan Kürekçi ve ailesi Kurban Bayramı öncesi yapılan akülü araba sürprizinden dolayı başta Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu olmak üzere hayırsever vatandaşımız Ayşe Semiz'e teşekkürlerini bildirmişlerdir." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:09
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bayram öncesi akülü sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü YKS'den kötü sonuç alan genç kızın intihar etti Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu