Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi artırılan trafik denetimleri havadan görüntülendi
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Bayram öncesi artırılan trafik denetimleri havadan görüntülendi

55 dakika önce

Bayram öncesi artırılan trafik denetimleri havadan görüntülendi Polis ekipleri, yaşam çadırında sürücülere meydana gelen kazaları izletip, dikkat etmelerini istedi Drone ile ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildiKAYSERİ - Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala...

Bayram öncesi artırılan trafik denetimleri havadan görüntülendi
Polis ekipleri, yaşam çadırında sürücülere meydana gelen kazaları izletip, dikkat etmelerini istedi
Drone ile ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi
KAYSERİ - Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala polis ekipleri trafik denetimlerini artırdı. Drone ile ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesilirken, polis ekipleri yaşam çadırına aldıkları sürücülere meydana gelen kazaları izleterek dikkat etmelerini istedi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramına sayılı günler kala denetimlerini artırdı. Şehrin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdüren ekipler, drone ile ışık ihlali yapan sürücüleri tespit edip, cezai işlem uyguladı. Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, emniyet kemeri ve hız kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Ayrıca, Ankara yol uygulamasında emniyet kemeri ve asayiş uygulaması yapan ekipler, kurulan yaşam çadırına sürücüleri alarak, meydana gelen ve MOBESE kameraları tarafından kaydedilen kaza görüntülerini sürücülere izletti. Trafikteki sürücülere ikramlarda bulunan ekipler, vatandaşların bayramlarını da kutladı.
Kayseri, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
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