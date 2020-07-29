Bayram öncesi bıçak bileyleme telaşı - Son Dakika

Bayram öncesi bıçak bileyleme telaşı

SAMSUN - Kurban bıçaklarını bileyletmeyi son günlere bırakan vatandaşlar bileycilerde yoğunluk oluşturdu.

Bıçak bileyleme telaşı yaşayan vatandaşlar bileycilere akın etti. Bileyleme işlerindeki yığılma nedeniyle bileyciler bugün normal günlere göre daha fazla çalıştı.

Samsun'da her bayram bıçak bileyen 68 yaşındaki demirci İbrahim Germi, "Zor durumda kaldım. Bugün insanlar hücum ediyor. İnsanlara diyorum ki 1 hafta 10 gün önce gelin. Şimdi geldiler yarında ana baba günü. Elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz. Ama hata olmaz diye bir şey yok. Çok güzel oluyor. Herkes memnun kalıyor ama arefeye kalmaması lazım. Çocuklarım da yardıma geldi bugün. Bıçak bileylemenin fiyatı ise 5 TL" dedi.

Bıçak bileylemenin dışında Kurban Bayramı öncesi alınması gerekler için de bir telaş oldu. Kurban bıçaklarında fiyatlar 25 ile 100 TL arası, kancalar 10 TL'den, satır 60 TL ile 100 TL arası, balta 40 TL'den başlayan fiyatlarla, yıkmatik ise 25 TL'den satışa sunuldu.