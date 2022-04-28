Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi - Son Dakika

Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, bayram öncesi binlerce genci zehirleyecek 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajında narkotik köpeğiyle yapılan aramada, Ö.K. isimli yolcuya ait koli içerisinde binlerce genci zehirleyecek 6 paket, daralı ağırlığı 7 kilo 700 gram gelen 29 bin 400 adet uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Ö.K. isimli şüpheli şahıs polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.