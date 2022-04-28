Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi

28.04.2022 13:05

Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, bayram öncesi binlerce genci zehirleyecek 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, bayram öncesi binlerce genci zehirleyecek 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajında narkotik köpeğiyle yapılan aramada, Ö.K. isimli yolcuya ait koli içerisinde binlerce genci zehirleyecek 6 paket, daralı ağırlığı 7 kilo 700 gram gelen 29 bin 400 adet uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Ö.K. isimli şüpheli şahıs polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi
Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi
Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi
Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi
Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi
Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi
Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi

YORUMLAR
500
Konya'da 12 bin 376 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Konya'da 12 bin 376 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:28:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bayram öncesi gençleri zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement