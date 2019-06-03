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Bayram öncesi Bodrum'a kargo aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen şahıslara operasyon

1 saat önce

Bayram öncesi Bodrum'a kargo aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen şahıslara operasyonMUĞLA - Bodrum'a bayram öncesi bir kargo firmasına ait kamyonetle uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslara polis ekipleri geçit vermedi.

Bayram öncesi Bodrum'a kargo aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen şahıslara operasyon
MUĞLA - Bodrum'a bayram öncesi bir kargo firmasına ait kamyonetle uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslara polis ekipleri geçit vermedi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişden 2'isi tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgi alınan Z.A.G ve E.D isimli şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Z.A.G isimli şüphelinin Ramazan Bayramı'nda satmak üzere ilçeye bir kargo firmasına ait kamyonetle uyuşturucu madde getireceğine yönelik istihbarat alınması üzerine harekete geçildi.
Önceki gün sabah saatlerinde Torba Uygulama Noktası'nda tertibat alan ekipler, kargo firmasına ait bahse konu kamyoneti durdurup kamyonet sürücüsü S.A ile Z.A.G. adlı şahsı gözaltına aldı. Narkotik madde arama köpeği Molly ile yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi sonucu 90 adet ecstacy hap ve 64 gr skunk maddesi ele geçirildi.
Diğer şüpheli E.D ise çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Z.A.G.'nin konakladığı otelde yapılan aramada 10 ecstacy hap daha ele bulundu.
3 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarına 3 kişiden Z.A.G ve E.D. isimli şahıslar tutuklanırken S.A isimli şahıs ise serbest bırakıldı.
Bayram öncesi Bodrum'a kargo aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen şahıslara operasyon
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
Bodrum, 3. Sayfa
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