Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi camilerde bayram temizliği
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Bayram öncesi camilerde bayram temizliği

37 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerdeki temizlik çalışmalarını sıklaştırdı.

Bayram öncesi camilerde bayram temizliği, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerdeki temizlik çalışmalarını sıklaştırdı.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri amacı ile merkez ve kırsal mahallelerdeki cami ve mescitlerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sıklaştırılan cami temizlikleri, ekipler halinde gerçekleştiriliyor. Bayram öncesinde camilerin iç ve dış temizlikleri yapılırken bölgedeki camilerde sürdürülen çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında cami halıları, yıkama makineleriyle temizleniyor. Ayrıca pencereler, avizeler ve vatandaşların kullandığı tüm alanlarda büyük bir özenle temizlik yapılıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, cami temizliklerinin belirlenen program çerçevesinde devam edeceği bilgisini verirken; din görevlileri ve vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ediyor. - ESKİŞEHİR
Kurban Bayramı, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
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