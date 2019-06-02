Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi Ceylanpınar polisi asayiş uygulamalarını arttırdı
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Bayram öncesi Ceylanpınar polisi asayiş uygulamalarını arttırdı

1 saat önce

Bayram öncesi Ceylanpınar polisi asayiş uygulamalarını arttırdıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis bayram öncesi denetimlerini sıklaştırırken, akşam saatlerinde bir çok noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Bayram öncesi Ceylanpınar polisi asayiş uygulamalarını arttırdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis bayram öncesi denetimlerini sıklaştırırken, akşam saatlerinde bir çok noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya özel harekat polisi de destek verdi.
Bayram öncesinde vatandaşların huzur ve güvenini temin etmek için çalışmalarını yoğunlaştıran Ceylanpınar polisi, asayiş uygulamalarını sürdürdü. Çalışmalarını yoğunlaştıran polis, bir çok noktada asayiş uygulaması yaparken, trafik kurallarına uymayan bazı taşıt sürücülerine cezai işlem uygulandı. Uygulamalar sırasında vatandaşların kimlik kontrolü yapılarak genel bilgi taramasından geçirildi. Vatandaşlar, yapılan uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmaların güvenlik için gerekli olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde başlayan uygulama yaklaşık dört saat sürdü.
Bayram öncesi Ceylanpınar polisi asayiş uygulamalarını arttırdı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Yerel
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