Son Dakika Haberleri: Bayram öncesi denetimler sıklaştı

Bayram öncesi denetimler sıklaştı

3 saat önce

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

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Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Bayram öncesi denetimleri artıran ekipler, bayram süresince de görevlerinin başında olacak. Bayramda vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi adına denetimlerine hız kazandıran zabıta ekipleri, İlkadım'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi yapan pastanelerde gıda denetimi yaptı. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, imalathanelerin ve çalışanların sağlık karneleri, sağlık raporları, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği, üretimde kullanılan alet ve gereçlerin temizliği, beyaz önlük ve eldiven kullanımı, sineklikler gibi önem arz eden konular titizlikle incelendi. Eksikleri bulunan iş yerlerine resmi tutanak hazırlanarak eksiklerini gidermeleri için süre verildi.

"Denetimler sadece bayram öncesi yapılmıyor"

Bayram öncesinde yoğunluğun çok olduğu imalathanelere yönelik denetimlerin önemine değinen Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Bu denetimler, sadece bayram öncesi yapılmıyor. İlkadım zabıtamız özveriyle 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Tüm şikayetler ekiplerimizce mutlaka değerlendiriliyor. Halkımız, 'Alo: 153' numaralı telefondan ya da internet üzerinden 'İlkadim.bel.tr' adresinden çözüm masasına ulaşarak toplumun huzurunu kaçıran davranışları bize bildirebilir" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Zabıta, İlkadım, Güncel
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